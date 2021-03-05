На сегодняшнем съезде партии "Ени Азербайджан"ожидается присоединение к ней шести партий

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем съезде партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) ожидается присоединение к ней шести партий, сообщает в пятницу Trend.

Это - Азербайджанская народно-демократическая партия (зарегистрирована в 1992 г., председатель Рафиг Турабхан), Азербайджанская сельская партия (1992 г., председатель Мамед Мамедов), Партия Национального спасения (1993, председатель Вугар Орудж), партия "Юрддаш" (1993, председатель Гюляра Сафарова), Партия национального движения Азербайджана (1994, председатель Самир Сафаров) и Демократическая партия предпринимателей Азербайджана (1994, председатель Гасым Гасымов).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)