Мы успешно завершили все предпринятые шаги, включая прекращение оккупации Нагорного Карабаха - Эрдоган

Политика 6 марта 2021 19:13 (UTC+04:00)
Мы успешно завершили все предпринятые шаги, включая прекращение оккупации Нагорного Карабаха - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Мы успешно завершили все предпринятые шаги, включая прекращение армянской оккупации Нагорного Карабаха.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в режиме видеоконференции к участникам учений Mavi Vatan-2021.

"Как мы всегда и говорили, мы не стремимся к ущемлению чьего-либо суверенитета, не претендуем на чьи-либо территории, в том числе и морские. Мы лишь стараемся защитить свою Родину и свои права", - сказал он.

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