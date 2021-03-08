На Конгрессе ООН разоблачены военные преступления Армении

БАКУ /Trend/ - В японском Киото с 7 по 12 марта этого года пройдет 14-й Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию.

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства юстиции Азербайджана, в работе организуемого каждые пять лет форума непосредственно и в онлайн формате приняли участие главы государств и правительств членов ООН, министры внутренних дел и юстиции, генеральные прокуроры, члены правительств, руководящие лица влиятельных международных организаций.

На мероприятии азербайджанскую делегацию представляет министр юстиции Азербайджана Фикрет Мамедов. В делегацию входят: посол Азербайджана в Японии Гюрсель Ализаде, официальные лица минюста, МВД и МИД Азербайджана.

На церемонии открытия мероприятия, которое было организовано минюстом Японии, выступили принц Хисако Такамодо и премьер-министр Ёсихидэ Суга, генсек ООН Антониу Гутерриш, председатели Генассамблеи и Социально-экономического совета организации, а также министр юстиции и генпрокурор принимающей мероприятие страны.

После выступлений начались заседания пленарной сессии высокого уровня. Первым в очном порядке от имени Азербайджана и 120 государств - членов Движения неприсоединения, в котором председательствует Азербайджан, выступил министр юстиции Фикрет Мамедов.

В ходе выступления, которое транслировалось в прямом эфире на сайте ООН, министр юстиции Азербайджана подчеркнул решительные меры по предупреждению преступности в нашей стране под руководством главы государства, масштабные реформы для повышения эффективности правосудия, применение электронного суда, высокие международные рейтинги Азербайджана в этих областях, важные шаги, предпринятые для гуманизации уголовно-исполнительной политики в нашей стране, серьезную работу по борьбе с коррупцией, а также рассказал об азербайджанском бренде "Служба ASAN", которая воспринимается за рубежом с большой заинтересованностью.

Участники мероприятия были проинформированы о том, что под руководством Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева были освобождены от 30-летней армянской оккупации исконные азербайджанские земли, о военных преступлениях, совершенных ненавистным врагом, в частности привлечении Арменией к боевым действиям наемных террористов из зарубежных стран вразрез нормам международного права, закупка армянской диаспорой путем обмана и другими незаконными путями оружия и боеприпасов, направление их в зону конфликта рейсами гражданских авиакомпаний под предлогом гуманитарной помощи.

Было отмечено, что в период оккупации на освобожденных территориях была уничтожена инфраструктура, в том числе разрушены и разграблены исторические, культурные и религиозные памятники, осуществлена незаконная экономическая деятельность, совершены другие преступные деяния.

Внимание участников Конгресса и всего мирового юридического сообщества обращено на преступные действия Армении, озвучен призыв ко всем государствам для привлечения к ответственности виновных в этих действиях, которые представляют угрозу миру.

Выступая на мероприятии от имени Движения неприсоединения, было сделано заявление, отражающее позицию Движения по вопросам, вытекающим из повестки дня Киотского Конгресса. В заявлении, которое было согласовано со всеми государствами - членами Движения неприсоединения, в соответствии с предложениями азербайджанской стороны была подчеркнута необходимость предотвращения использования благотворительных организаций для финансирования терроризма, выражена озабоченность по поводу актов вандализма во время конфликта, уничтожения или разграбления культурного наследия, а также содержались призывы вернуть незаконно вывезенные культурные ценности их законным владельцам. Пытаясь избежать этих обоснованных обвинений, привлекших внимание участников конгресса, армянская сторона делала сфабрикованные заявления в адрес нашей страны и Турции, однако, весомыми доказательствами азербайджанской делегации их ложь была полностью разоблачена.

В ходе заседания была принята направленная на усиление мер по борьбе с глобальной преступностью Киотская декларация. В этом важном пятилетнем программном документе полностью на основе предложений Азербайджана отразились положения, отвечающие нашим национальным интересам.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)