БАКУ /Trend/ - Сегодня Комиссия по вопросам помилования при Президенте Азербайджана проведет очередное заседание, на котором будут рассмотрены новые обращения, сообщает в среду Trend.

Отметим, что уже состоялось семь заседаний комиссии и было рассмотрено более 750 обращений.

Были рассмотрены обращения лиц, совершивших ДТП, иностранцев и военнослужащих.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)