Комиссия по вопросам помилования при Президенте Азербайджана проведет очередное заседание
БАКУ /Trend/ - Сегодня Комиссия по вопросам помилования при Президенте Азербайджана проведет очередное заседание, на котором будут рассмотрены новые обращения, сообщает в среду Trend.
Отметим, что уже состоялось семь заседаний комиссии и было рассмотрено более 750 обращений.
Были рассмотрены обращения лиц, совершивших ДТП, иностранцев и военнослужащих.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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