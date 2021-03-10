Состоялось заседание Госкомиссии по оценке и ликвидации ущерба, причиненного в результате агрессии Армении (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось очередное заседание Государственной комиссии, созданной в целях оценки и ликвидации ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам, а также субъектам предпринимательской деятельности в результате начавшейся с 27 сентября 2020 года агрессии вооруженных сил Армении против Азербайджана.

Как сообщили в среду Trend в Кабинете министров, в заседании принимали участие члены Комиссии и приглашенные лица — главы органов исполнительной власти городов и районов, пострадавших от агрессии, и другие руководящие лица.

В ходе заседания были заслушаны отчеты о последней ситуации, связанной с оценкой ущерба, оказанием первой помощи, восстановлением и ремонтом частично поврежденных и полностью разрушенных зданий.

Были даны соответствующие поручения по рассмотрению дополнительных обращений граждан, обеспечению прозрачности процесса оценки и проведению ремонтно-восстановительных работ.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)