В Азербайджане в преддверии праздника Новруз может быть объявлено о помиловании
БАКУ /Trend/ - Комиссия по вопросам помилования при Президенте Азербайджана на следующей неделе представит главе государства список рассмотренных документов, сообщает в четверг Trend.
В преддверии праздника Новруз ожидается подписание распоряжения о помиловании.
Напомним, что Комиссия уже провела 8 заседаний, рассмотрев свыше 850 поступивших обращений.
На заседаниях в основном были рассмотрены обращения лиц, совершивших ДТП, иностранцев и военнослужащих.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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