В Азербайджане в преддверии праздника Новруз может быть объявлено о помиловании

БАКУ /Trend/ - Комиссия по вопросам помилования при Президенте Азербайджана на следующей неделе представит главе государства список рассмотренных документов, сообщает в четверг Trend.

В преддверии праздника Новруз ожидается подписание распоряжения о помиловании.

Напомним, что Комиссия уже провела 8 заседаний, рассмотрев свыше 850 поступивших обращений.

На заседаниях в основном были рассмотрены обращения лиц, совершивших ДТП, иностранцев и военнослужащих.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)