В “ASAN Login” создана возможность видеорегистрации (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Центр развития электронного правительства служит развитию и оказанию электронных услуг гражданам, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

Центр проводит различные опросы и исследования среди граждан, и на этот раз представил для граждан новую возможность в рамках системы "ASAN Login".