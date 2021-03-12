В “ASAN Login” создана возможность видеорегистрации (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Центр развития электронного правительства служит развитию и оказанию электронных услуг гражданам, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.
Центр проводит различные опросы и исследования среди граждан, и на этот раз представил для граждан новую возможность в рамках системы "ASAN Login".
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