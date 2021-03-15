Региональный совет итальянской Калабрии принял документ в поддержку Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Азербайджан всегда демонстрировал лояльность и прозрачность в своих отношениях с Италией и пользуется доверием партнера, имеющего исключительное значение в международной политике для Италии.

Как передает в понедельник Trend, эти взгляды отразились в принятом законодательным органом итальянского региона Калабрия Региональным советом Калабрии документе "Обращение к правительству Италии по поводу выражения уважения территориальной целостности Азербайджана и осуществления шагов по укреплению многомерного стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией."