Президент Ильхам Алиев: Некоторые иностранные журналисты утверждали, что Гадрут якобы находится в руках армян

БАКУ/Trend/ - Некоторые иностранные журналисты утверждали, что Гадрут якобы находится в руках армян.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев после поднятия государственного флага в поселке Гадрут.

«Должен также сказать, что уже тогда, когда Гадрут находился у нас, руководство Армении, официальные лица, а также некоторые иностранные журналисты, лившие воду на мельницу Армении, заявляли, что Гадрут находится в руках армян. До сих пор не могу понять, почему руководство Армении обманывало свой народ. Мы точно знали, что Гадрут у нас. Мы знали, что армянская армия здесь полностью уничтожена, а оставшиеся в живых армянские военнослужащие трусливо бежали отсюда и скрылись в горах. Гадрут полностью находился у нас. Однако некоторые иностранные журналисты утверждали, что Гадрут якобы находится в руках армян», - сказал глава государства.