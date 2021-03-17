Президент Ильхам Алиев дал поручения, связанные с восстановлением села Дашалты (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 16 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева побывали в городе Шуша.

Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева прибыли в село Дашалты Шушинского района.

Айдын Керимов: Это - гора Беюк Кирс. У ее подножия берет начало один из водных источников Шуши.

Первая леди: Это считается новый Дашалты?

Айдын Керимов: Да.

Первая леди: А там старый Дашалты.

Президент Ильхам Алиев: Наши военные пришли оттуда.

И справа, и слева открывается прекрасная панорама на село Дашалты. Это село также освобождено от оккупантов. Наша победоносная армия, поднявшись со стороны Дашалты, преодолев крутые скалы, вошла в Шушу. А впереди - гора Беюк Кирс. Перед нами живописная природа Азербайджана. Куда ни посмотришь, кругом красота, зелено. Это – азербайджанская земля, карабахская земля. Отныне азербайджанский народ будет жить здесь вечно.

Село Дашалты, оккупированное армянскими захватчиками в 1992 году, также подверглось террору.

Президент Ильхам Алиев дал поручения, связанные с восстановлением села.