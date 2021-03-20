Президент Ильхам Алиев: Панахали хан основал Шушу, построил, создал ее. А мы вызволили Шушу из плена

Политика 20 марта 2021 11:00 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Панахали хан основал Шушу, построил, создал ее. А мы вызволили Шушу из плена

БАКУ/Trend/ - Панахали хан основал Шушу, построил, создал ее. А мы вызволили Шушу из плена и вернули ее нашему народу, государству.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с обращением к азербайджанскому народу из города Шуша по случаю праздника Новруз.

«Шуша – наш древний город. Сколько бы ни твердили армянская пропаганда, лжеученые, политики-аферисты, международные круги, - бесполезно, есть история. Панахали хан основал Шушу, построил, создал ее. А мы вызволили Шушу из плена и вернули ее нашему народу, государству. Шуша – древний азербайджанский город, так было всегда. Как ни старался ненавистный враг на протяжении последних 28 лет, он не смог изменить азербайджанский дух, азербайджанский облик Шуши. Да, разрушены дома, исторические памятники, мечети, построено несколько уродливых зданий. Здесь фактически не проводилось никакого строительства. Лишь в оставшихся с советских времен тех «хрущевках» проживали около 2 тысяч армян, в основном – военнослужащие, их семьи. Если это армянский город, то почему армяне не жили здесь? Потому что у них нет здесь истории. Если это армянский город, то почему они привели его в такое ужасное состояние? Почему разграбили Шушу, почему не восстановили ее за 28 лет? Где же их меценаты? Они твердили: меценаты сделали то, сделали это, дали деньги на то, на это. Ежегодно проводили марафоны, собирали десятки миллионов долларов. Теперь выясняется, что эти деньги шли в карман бывшего руководства. Я неоднократно приезжал на освобожденные земли. Такой нищеты, которая есть здесь, возможно, нет нигде в мире. Что же они сделали? Все это было ложью, фальсификацией, они фальсифицировали реальность точно так же, как и историю. Их сети функционируют в различных столицах мира, передают фальшивую информацию, вокруг которой впоследствии проводились обсуждения, и то, чего не было, преподносилось как реальность»,- отметил Президент Ильхам Алиев.

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