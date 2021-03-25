В Азербайджан прибыла очередная группа пиротехников МЧС России (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Очередная группа пиротехников МЧС России прибыла в Азербайджан 24 марта для участия в операциях по разминированию освобожденных территорий, сообщает в четверг Trend со ссылкой на сайт МЧС.
Эта группа из 25 опытных специалистов заменит другую группу, возвращающуюся в Россию по завершении работ, которые проводились ею на протяжении трех месяцев.
В международном аэропорту Гянджи российских пиротехников встретил начальник Карабахского регионального центра МЧС Азербайджана полковник Мирали Фейзиев.
Отметим, что группа пиротехников МЧС России совместно с силами МЧС Азербайджана проводит операции по разминированию освобожденных от оккупации азербайджанских территорий.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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