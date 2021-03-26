Силы, заинтересованные в сокрытии правды о геноциде азербайджанцев 31 марта 1918 года, уничтожили архивные материалы - Арзу Нагиев

БАКУ /Trend/ - Силы, заинтересованные в сокрытии правды о геноциде азербайджанцев 31 марта 1918 года, уничтожили архивные материалы о событиях того времени.

Об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Арзу Нагиев в ходе онлайн-брифинга Общественного объединения «Признание реалий геноцида», сообщает в пятницу Trend.

По его словам, для расследования этих событий в то время назначались не сотрудники территориальных органов спецслужб, а армяне или лояльные к ним лица.

«В ходе расследования этих событий из документов удалялись свидетельские показания. В большинстве случаев показания у свидетелей брали армяне. После возвращения к власти в Азербайджане общенационального лидера Гейдара Алиева этот вопрос был вновь поднят и заново расследован», - сказал Нагиев.

Он отметил, что армянская сторона с большим рвением проводит кампанию в связи с так называемым «геноцидом армян».

«Азербайджанские историки должны продолжить расследование, чтобы разоблачить подобную ложь. Необходимо продолжить пропагандистскую работу, снять фильмы об актах геноцида и зверствах, совершенных армянами против азербайджанского народа», - сказал депутат.

Напомним, что 30 марта 1918 года, помимо Баку, армяне совершили акты геноцида в Губинском, Шамахинском, Кюрдамирском, Сальянском, Лянкяранском и других уездах, 31 марта и 1-2 апреля 1918 года в Баку, а также в других городах и уездах Бакинской губернии кровопролитие приобрело массовый характер, армянскими бандформированиями было убито более 50 тысяч мирных жителей.

(Автор: Самир. Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)