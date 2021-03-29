Т.н. "церковь" была построена армянами в Джебраиле незаконно – израильский эксперт

БАКУ /Trend/ - Так называемая "церковь" была построена армянами в Джебраиле незаконно.

Об этом сказал Trend израильский юрист, специалист по международному праву и международной политике Михаил Финкель, комментируя необоснованные заявления Армении о совершении "культурных преступлений" на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях, в том числе о так называемом "исчезновении армянской церкви" в азербайджанском городе Джебраиле.

Очень неприятно, когда одна из сторон конфликта прибегает ко лжи, отметил эксперт.

"К сожалению, стало уже традицией, что армянская сторона прибегает ко лжи постоянно. Сейчас мы читаем новости о Джебраиле – городе, в котором армяне никогда не жили, который был ими оккупирован и в котором любое строительство являлось совершенно незаконным. Там армяне построили что-то наподобие церкви. Но в действительности этот объект церковью не являлся, а был местом религиозного поклонения армянских солдат", - сказал Финкель.

По его словам, нужно понимать, что Джебраил согласно международному праву – это азербайджанская земля, которая находилась под оккупацией.

Армянская сторона твердит о якобы вандализме и разрушении "церкви". Но она почему-то не говорит о том, что это здание, которое церковью не являлось, было незаконно построено на оккупированных Арменией азербайджанских землях, отметил эксперт.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)