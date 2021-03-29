Глава МИД Азербайджана встретился в Таджикистане со своим турецким коллегой

Политика 29 марта 2021 20:53 (UTC+04:00)
Глава МИД Азербайджана встретился в Таджикистане со своим турецким коллегой

БАКУ /Trend/ - В рамках визита в Таджикистан между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу 29 марта состоялась встреча.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на управление пресс-службы МИД Азербайджана, министры обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, а также о работе, проделанной Азербайджаном в процессе постконфликтной реконструкции и восстановления.

Стороны также обсудили вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества и с удовлетворением отметили вступление в силу с первого апреля протокола №1 о внесении изменений в подписанное в Баку соглашение о взаимной отмене визового режима между Азербайджаном и Турцией, отметив, что с этой даты граждане двух стран смогут использовать удостоверения личности при пересечении границы.

На встрече также обсуждались другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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