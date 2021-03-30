Глава МИД Азербайджана в Душанбе встретился с президентом Афганистана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках 9-й министерской конференции «Сердце Азии – Стамбульский процесс» в Душанбе министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с Президентом Афганистана Мухаммадом Ашрафом Гани.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на управление пресс-службы МИД Азербайджана, Президент Афганистана, поздравив Азербайджан с Великой победой, подчеркнул, что эта победа является торжеством международного права. В этом контексте Мухаммад Ашраф Гани передал особые поздравления Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Президент Афганистана заявил, что осведомлен о масштабах разрушений на освобожденных территориях Азербайджана и сожалеет об этом.

Выразив признательность Президенту Афганистана, министр Джейхун Байрамов передал противоположной стороне приветствия Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Рассказав о реконструкционных и восстановительных работах, проводимых на освобожденных территориях Азербайджана, министр подчеркнул, что в ближайшее время на эти земли вернется жизнь.

Стороны с удовлетворением отметили развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Афганистаном. Состоялся обмен мнениями по поводу запуска «Службы ASAN» в Афганистане и дальнейшего расширения охвата этой службы в будущем, продолжения тренингов для юных афганских дипломатов в Университете АДА, а также международного транспортного коридора Lapis Lazuli.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)