МИД распространил обращение в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана распространил обращение в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев, сообщает в среду Trend со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

В обращении говорится, что ежегодно в этот день чтится память жертв кровавой резни, совершенной армянами против азербайджанцев.

"103 года назад, в марте - апреле 1918-го, дашнакско-большевистские вооруженные отряды, действующие согласно мандату Бакинского совета, с особой жестокостью учинили массовую резню в Баку, а также в городах и уездах, входящих в Бакинскую губернию. Десятки тысяч мирных жителей были убиты из-за своей этнической и религиозной принадлежности.

Чтим память жертв этих событий и считаем важным сохранить память о них для предотвращения подобных трагедий в будущем. Чрезвычайный комиссар по делам Кавказа, этнический армянин Степан Шаумян признавал, что в резне азербайджанцев участвовали шесть тысяч солдат Бакинского совета и четыре тысячи вооруженных дашнаков. Геноцид азербайджанцев, помимо Баку, был совершен в Шамахы, Губе, Иреване, Зангезуре, Карабахе, Нахчыване. Только за пять месяцев в Губе с особой жестокостью были убиты более шести тысяч человек, уничтожено 167 сел. Массовое захоронение, обнаруженное в 2007 году на территории Губинского района, свидетельствует о нечеловеческих действиях армян", - отмечается в обращении.

МИД подчеркивает, что массовое убийство азербайджанцев в марте 1918 года было заранее спланировано радикальными армянами - националистами.

Правительство Азербайджанской Демократической Республики в 1918 году создало Чрезвычайную следственную комиссию для расследования тяжких преступлений, совершенных армянами, Были приняты меры для того, чтобы мировая общественность узнала установленную комиссией правду о тех событиях, говорится в обращении.