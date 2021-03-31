Президент Ильхам Алиев: Армения по сей день не предоставляет нам карт минирования

БАКУ/Trend/ - Армения по сей день не предоставляет нам карт минирования.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе неформального саммита лидеров стран-участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств в формате видеоконференции.

«На освобожденных землях все разрушено. Сейчас туда приезжают журналисты, дипломаты. Они видят, что разрушены города, дома, села, разрушены наши исторические памятники. Местные и иностранные журналисты назвали Агдам «Хиросимой Кавказа». В Физули не осталось ни одного уцелевшего здания, чтобы мы водрузили на его крыше флаг Азербайджана после освобождения этого города от оккупации. Армяне уничтожили все наши города, все исторические памятники, перепахали кладбища, разрушили могилы, разрушили более 60 мечетей, а в полуразрушенных мечетях держали коров и свиней. Эти видеокадры есть в интернете. То есть, это – оскорбление, преступление против всего мусульманского мира, и весь мир уже видит и должен видеть это. Мы выполнили свою историческую миссию, уничтожили армянский фашизм. В настоящее время дан старт восстановительным работам. После войны несколько азербайджанских гражданских лиц и военнослужащих погибли и получили ранения, подорвавшись на минах. Армения по сей день не предоставляет нам карт минирования. Это – очередное военное преступление. Поэтому разминирование займет больше времени. До окончания этих работ мы, конечно, не можем вернуть на эти земли наших соотечественников-беженцев и переселенцев»,- сказал глава государства.