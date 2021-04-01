Президент Ильхам Алиев принял зампредседателя правительства России
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 1 апреля принял заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука.
Фонд развития предпринимательства Азербайджана заключил контракт по привлечению консалтинговых услуг
Лента новостей
Фонд развития предпринимательства Азербайджана заключил контракт по привлечению консалтинговых услуг
До 2024 г. ряд категорий граждан в Азербайджане сможет пользоваться услугами ОМС бесплатно - Агентство
В Туркменистане стартовал международный форум "Мухаммед Байрам хан Туркмен и традиции гуманизма, патриотизма и мужества туркменского народа"
Рафиг Бабаев – машина не завелась, такси не остановилось, и он спустился в метро… Рок судьбы! (ВИДЕО, ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: В настоящее время нет территориальной единицы под названием Нагорный Карабах
Президент Ильхам Алиев: Уверен, что на Саммите, который пройдет в Турции, все мы будем участвовать вживую
Президент Ильхам Алиев: Зангезур, являющийся древней азербайджанской землей, теперь будет играть роль соединения тюркского мира
Президент Ильхам Алиев: Вывод в свое время Зангезура из состава Азербайджана и присоединение его к Армении означали географическое расчленение тюркского мира
Президент Ильхам Алиев выразил глубокую признательность Турции и ее Президенту Эрдогану за поддержку
Президент Ильхам Алиев: Здание так называемого парламента так называемой «Нагорно-Карабахской республики» будет уничтожено
Президент Ильхам Алиев: Если бы на Армению было оказано серьезное давление из-за оккупации, то вопрос давно мог найти свое решение мирным путем
Президент Ильхам Алиев: В конце нынешнего года Азербайджан передаст председательство в Тюркском совете братской Турции
Свыше 12% в портфеле Исполнительного кредитного агентства Азербайджана занимают кредиты групп заемщиков