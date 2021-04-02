В международные организации направлены 15 обращений в связи с преступлениями Армении - омбудсмен Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Международным организациям, посольствам зарубежных стран, омбудсменам, гуманитарным организациям, религиозным общинам, диаспорским организациям и другим структурам направлены 15 обращений в связи с преступлениями, совершенными Арменией против азербайджанского народа в 2020 году.

Об этом омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева сказала, представляя на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) годовой отчет о деятельности, сообщает в пятницу Trend .

Она отметила, что в этих обращениях внимание привлекается к бесчеловечному отношению, пыткам, которым Армения подвергала пленных, и содержится призыв к принятию мер для определения правовой ответственности Армении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)