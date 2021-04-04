Войска связи азербайджанской и турецкой армий приступают к совместным учениям
БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом, утвержденным Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, 6 апреля начнутся совместные тактико-специальные учения войск связи с участием азербайджанских и турецких военнослужащих, передает Trend со ссылкой на Министерство обороны.
В ходе учений военные связисты будут выдвинуты в районы выполнения учебно-боевых задач, где отработают задачи по организации единой системы связи.
На учениях, которые будут проводиться с использованием современных средств связи и автоматизированных систем управления, будут выполнены задачи по организации взаимодействия войск, развертыванию полевых пунктов управления и др.
Учения продлятся до 8 апреля.
(Редактор: Надир Насиров)
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