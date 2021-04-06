Если бы Кочарян заботился об интересах армянского народа, он бы до войны продемонстрировал свою нынешнюю позицию – политолог

БАКУ /Trend/ - Слова Роберта Кочаряна в интервью программе Первого канала «Познер» следует воспринимать как политическое лицемерие для улучшения своего имиджа в преддверии выборов в Армении. Понимая, что позиция, которую Москва заняла накануне 10 ноября 2020 года, остается неизменной, карабахский клан пытается действовать в соответствии с реалиями постконфликтного периода, учитывая, что «карта мести» не сулит никаких перспектив власти.

Об этом во вторник сказал Trend политолог Джейхун Ахмедли. По его словам, Роберт Кочарян, которого помнят как военного преступника и врага азербайджанского народа, в интервью российскому телеканалу озвучил два основных сообщения.

«Во-первых, он обратил внимание Кремля на то, что он не поддерживает реваншистские стремления, и тем самым попытался заручиться поддержкой Москвы перед выборами. Во-вторых, он попытался убедить армянское общество в том, что Пашинян – некомпетентный политик-любитель.

Хотя по второму пункту Кочарян был неискренним, мы стали свидетелями его объективных оценок, так как общеизвестные глупые заявления Пашиняна были сделаны у всех на глазах. Возникает вопрос, почему Кочарян, раскритиковавший сегодня заявление премьер-министра "Карабах – это Армения", не проинформировал тогда армянское правительство по различным каналам, что эта риторика ошибочна? Если бы Кочарян действительно заботился об интересах армянского народа, он бы до войны продемонстрировал свою нынешнюю позицию. Если он тогда молчал, а сейчас говорит об этом, то интересы власти для этого человека превыше всего.

С другой стороны, было бы хорошо, если бы Познер задал Кочаряну вопрос о том, кто построил армию, полностью разбитую в 44-дневной войне. И вообще, помнит ли бывший президент, обвиняющий Пашиняна в неправильных шагах, под чьим руководством были оккупированы азербайджанские земли? Ответы на эти вопросы раскрыли бы причины унизительного поражения в войне и нынешней ситуации в Армении.

Стоит учесть, что Пашинян находится у власти не более двух лет, и за это время у него не было возможности построить новую армию. Словом, азербайджанская армия во время 44-дневной Отечественной войны уничтожила армию, созданную тандемом Саргсян-Кочарян. Таким образом, ответственность за поражение лежит также и на них», – сказал Джейхун Ахмедли.

Политолог отметил, что интервью не является ни чем иным, как попыткой поддержать возвращение к власти в Армении военных преступников.

«Хотя во время интервью Кочарян показывал себя незаинтересованным в войне политиком, было ясно, что он хитрил и был неискренним.

Необходимо учесть, что возвращение к власти карабахского клана может серьезно повредить репутации России в регионе, вызвав новый конфликт. Поскольку, согласно заявлению от 10 ноября, Россия выступает гарантом мира и безопасности. Новая война покажет, что Россия не выполнила свою миссию», – добавил Джейхун Ахмедли.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)