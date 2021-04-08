Делегация ОИС проводит пресс-конференцию в Баку – Прямая трансляция

БАКУ /Trend/ - Делегация Организации исламского сотрудничества (ОИС) проводит пресс-конференцию в Баку, сообщает в четверг Trend​.

Члены делегации делятся впечатлениями о поездке в Агдам и Гянджу.

Отметим, что 6 апреля постоянные представители стран, входящих в Контактную группу ОИС по агрессии Армении против Азербайджана, посетили Агдам и Гянджу, чтобы на месте ознакомиться с последствиями военных преступлений Армении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)