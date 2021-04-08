Делегация ОИС проводит пресс-конференцию в Баку – Прямая трансляция
БАКУ /Trend/ - Делегация Организации исламского сотрудничества (ОИС) проводит пресс-конференцию в Баку, сообщает в четверг Trend.
Члены делегации делятся впечатлениями о поездке в Агдам и Гянджу.
Отметим, что 6 апреля постоянные представители стран, входящих в Контактную группу ОИС по агрессии Армении против Азербайджана, посетили Агдам и Гянджу, чтобы на месте ознакомиться с последствиями военных преступлений Армении.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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