Агдам стерт с лица земли - представитель Джибути в ОИС (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Мы впервые посетили освобожденные от оккупации территории Азербайджана, ознакомились с последствиями оккупации.

Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам поездок в Агдам и Гянджу делегации Контактной группы ОИС, сказал посол Джибути в Саудовской Аравии, постоянный представитель в ОИС Дйя-Эддине Саид Бамахрама, сообщает в четверг Trend​.

"В ОИС входят 57 стран. Мы впервые посетили освобожденные территории и стали свидетелями колоссальных разрушений. Агдам стерт с лица земли", - сказал он.

По словам дипломата, в ходе поездки члены делегации также встретились с людьми, пострадавшими от конфликта: «Мы побывали в Гяндже, увидели разрушения от ракетных ударов по городу. Наша цель заключалась в том, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией. ОИС будет оказывать поддержку правительству Азербайджана в восстановлении освобожденных территорий. Контакты с членами ОИС для оказания необходимой поддержки Азербайджану продолжатся. Мы рады возвращению азербайджанских земель».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)