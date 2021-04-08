ОИС в соответствии с международным правом поддержал Азербайджан – глава МИД

БАКУ /Trend/ - Организация исламского сотрудничества (ОИС) всегда поддерживала справедливую позицию Азербайджана с первого дня армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, выражала поддержку урегулированию этого конфликта на основе принципа международного права и нерушимости границ.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время совместной пресс-конференции с генсеком ОИС Юсефом Бен Ахмед аль-Усаймином.

Министр отметил, что ОИС в соответствии с международным правом не прекращал поддерживать Азербайджан.

«Организация приняла резолюции в поддержку позиции Азербайджана по конфликту. Послы ОИС посетили Агдам, Гянджу и другие территории, стали свидетелями преступлений, совершенных армянами против Азербайджана», – сказал Джейхун Байрамов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)