В Азербайджане финотчеты сдали 43 из 62 политических партий

БАКУ / Trend/ - До настоящего времени финансовые отчеты за 2020 год представили 43 политические партии Азербайджана, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

Напомним, что в Азербайджане зарегистрировано 62 политические партии.

По законодательству политические партии должны представить в ЦИК годовые финансовые отчеты и аудиторское заключение не позднее 1 апреля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)