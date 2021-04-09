В Азербайджане финотчеты сдали 43 из 62 политических партий
БАКУ / Trend/ - До настоящего времени финансовые отчеты за 2020 год представили 43 политические партии Азербайджана, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центральную избирательную комиссию (ЦИК).
Напомним, что в Азербайджане зарегистрировано 62 политические партии.
По законодательству политические партии должны представить в ЦИК годовые финансовые отчеты и аудиторское заключение не позднее 1 апреля.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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