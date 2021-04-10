Военные атташе зарубежных стран посетили воинскую часть ВВС Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана годовому плану действий, для военных атташе зарубежных стран, аккредитованных в Азербайджане, был организован ознакомительный визит в воинскую часть Военно-воздушных сил (ВВС), сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу азербайджанского минобороны.

Для 15 представителей аппаратов военных атташе 12 стран был проведен брифинг, посвященный воинской части, деятельности ВВС в Отечественной войне. Также были даны ответы на их вопросы.

В ходе визита гостям была продемонстрирована авиатехника, учебные симуляторы.

Военные атташе выразили признательность руководству министерства обороны Азербайджана за организацию визита на высоком уровне.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)