Военные атташе зарубежных стран посетили воинскую часть ВВС Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана годовому плану действий, для военных атташе зарубежных стран, аккредитованных в Азербайджане, был организован ознакомительный визит в воинскую часть Военно-воздушных сил (ВВС), сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу азербайджанского минобороны.
Для 15 представителей аппаратов военных атташе 12 стран был проведен брифинг, посвященный воинской части, деятельности ВВС в Отечественной войне. Также были даны ответы на их вопросы.
В ходе визита гостям была продемонстрирована авиатехника, учебные симуляторы.
Военные атташе выразили признательность руководству министерства обороны Азербайджана за организацию визита на высоком уровне.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)