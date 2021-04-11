Начался визит делегации Тюркского совета в Агдам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Начался визит делегации Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) в освобожденный азербайджанский город Агдам.

Как сообщает в воскресенье Карабахское бюро Trend, в визите принимают участие ответственные министры и высокопоставленные лица по информации и медиа Тюркского совета.

Напомним, что 10 апреля в Баку прошло третье заседание ответственных министров и высокопоставленных лиц по информации и медиа Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).

(Редактор: Надир Насиров)