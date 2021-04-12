Победа Азербайджана стала победой всего тюркского мира – генсек Тюркского совета

БАКУ /Trend/ - Победа Азербайджана стала победой всего тюркского мира, придала мощный импульс нашим народам.

Об этом в интервью Trend сказал генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) Багдад Амреев.

Он отметил, что благодаря победе в войне за освобождение оккупированных территорий братский Азербайджан внес огромный вклад в консолидацию тюркского мира: «Победа Азербайджана стала победой всего тюркского мира, и эта победа придала мощный импульс, большой энтузиазм нашим народам. Справедливость восторжествовала и роль Азербайджана значительно возросла после победы в Карабахе».

Амреев добавил, что еще за неделю до победы, второго ноября, Тюркский совет организовал встречу руководителей торгово-промышленных палат стран-участниц, а также видных бизнесменов: «Мы были в Баку и встретились с Президентом Ильхамом Алиевым, обсудили вопрос участия наших компаний в восстановительных работах на освобожденных территориях. Конечно, это не так просто, сначала нужно восстановить основную инфраструктуру, выработать проекты».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)