Президент Ильхам Алиев: Я обещал, что буду защищать территориальную целостность и сдержал слово

БАКУ /Trend/ - Придя в 2003 году к власти, приступая к президентской деятельности, я обещал, что буду защищать территориальную целостность и сдержал слово.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с награжденными военнослужащими после ознакомления с Парком военных трофеев.

«Территориальная целостность Азербайджана защищалась на протяжении 17 лет. Несмотря на все попытки врага, никаких уступок не было сделано. Хотя были и давление, и угрозы. Были попытки переворота против меня. В 2003 году отбросы тандема НФА-Мусават попытались совершить военный переворот на площади Азадлыг, но не вышло, народ не поддержал. В 2005 году попытались организовать в Азербайджане «оранжевую революцию». Они даже повязали на головы оранжевые банты. Были привезены оранжевые палатки. Какова была цель? Привести предателей к власти, отдать их руками Карабах армянам и руководить Азербайджаном. Я не позволял. Поэтому в некоторых зарубежных столицах было принято решение свергнуть Ильхама Алиева. В то время «оранжевые революции» были в моде. Они происходили в разных местах. Сегодня все видят, к чему привели эти революции. Страны находятся в плачевном состоянии, не могут выйти из кризиса, который длится уже 15-17 лет. Вероятность того, что эти страны преодолеют кризис, очень низкая. И вновь за мной стоял народ. Он вновь поддержал независимую политику. Несмотря на все давления, все попытки, - они предпринимались и впоследствии, - я не пошел на уступки в карабахском вопросе ни на один процент. Напротив, после избрания в 2003 году президентом я сказал: отставим в сторону то, о чем говорилось. Я этого не признаю. Мы должны начать переговоры с нуля. С нуля. Несмотря на все давление, я добился этого. Именно в результате этого появились Мадридские принципы. Да, Мадридские принципы устраивали нас не полностью. Я не скрываю этого. Но на основе Мадридских принципов предусматривалось освобождение наших земель. Я неоднократно говорил, что территориальная целостность нашей страны никогда не была и не будет темой переговоров, и жизнь подтвердила это. В то время у меня была вера в успешное завершение переговоров, потому что я только был избран на этот пост и еще не знал, насколько лицемерна большая политика. Считал, что все, о чем говорил тот или иной партнер, - это и есть правда. Впоследствии я понял, что на протяжении всех этих лет нас пытались обмануть. Хотели не решить, а заморозить вопрос. Международные структуры, непосредственно занимавшиеся данным вопросом, пытались навсегда сохранить эти земли под армянской оккупацией. Я понял это потом», - сказал Президент Ильхам Алиев.