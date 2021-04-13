Президент Ильхам Алиев: Мы хотим, чтобы молодое поколение знало, что Зангезур - историческая территория Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Тех, кто хочет стереть историю Азербайджана, учили, что они герои, но на самом деле они преступники. Шаумян и другие, убившие азербайджанцев и совершившие геноцид. Есть и другие примеры. Таким образом, мы хотим, чтобы молодое поколение знало, что Зангезур - историческая территория Азербайджана.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на конференции под названием «Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество», сообщает во вторник Trend.

Подчеркнув, что Зангезур - это древняя азербайджанская территория, Президент Ильхам Алиев сказал: «Зангезур был передан Армении в 1920 году, 101 год назад. До этого эта территория принадлежала нам. Когда я говорю Гейча, они ныне называют это озером Севан. Это - истина. Достаточно взглянуть на карту начала ХХ века. На ней вы не увидите Севана. Вы увидите там Гейчу. То же самое и с Иреваном. Они разрушили историческую часть Иревана. Это – очевидный факт, что здесь жили азербайджанцы, включая моих предков».

Глава государства отметил, что это факт. Однако это не значит, что у нас есть территориальные притязания: «Я говорил, да, мы туда вернемся. Я не говорил, что мы вернемся туда с танком. Я сказал, что мы вернемся. Это означает, что почему бы и нет. Если мы возвращаемся в Зангезурский коридор, если мы используем эту дорогу, почему бы нам не вернуться в Ереван. Придет время, мы это сделаем. Я представляю свою позицию».