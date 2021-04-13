Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с проведением в Баку игр чемпионата Европы по футболу

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о некоторых мерах в связи с проведением в Баку четырех матчей (трех групповых и одного четвертьфинального) чемпионата Европы по футболу 2021 года.

Согласно документу, прибывающие в Азербайджан в связи с проведением в Баку четырех матчей (трех групповых и одного четвертьфинального) чемпионата Европы по футболу 2021 года иностранцы и лица без гражданства с первого мая по пятое июля 2021 смогут получить визы в пунктах пропуска на государственной границе Азербайджана, представив один из нижеприведенных документов:

– официальное письмо-приглашение от Оргкомитета по проведению игр в Баку или Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (AFFA);

– карточку аккредитации или другой документ, подтверждающий аккредитацию согласно соответствующим правилам Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА);

– билет или документ, подтверждающий приобретение билета на игру, для граждан и лиц без гражданства, которые постоянно проживают в странах, представленных участвующими в проводимых в Баку играх футбольными командами.

Для иностранцев и лиц без гражданства, занимающихся трудовой деятельностью на территории Азербайджана и прошедших в соответствующем порядке аккредитацию в связи с организацией и проведением игр, получение разрешения на работу не требуется.