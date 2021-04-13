Практически Агдам нужно отcроить заново – немецкий историк (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Практически Агдам нужно отcроить заново, чтобы люди скорее вернулись к себе на родину, начали работать.

Об этом сказала Trend заведующая кафедрой истории Азербайджана Берлинского университета имени Гумбольдта, профессор Ева Мария Аух.

«Мы были шокированы от увиденного, на этих территориях все было полностью разрушено, и мне, как историку, особенно было интересно посмотреть что осталось от культурного наследия Агдама», – сказала Мария Аух.

Она отметила, что кроме остатков мечетей, там все было сравнено с землей, и при восстановлении территорий Агдам практически нужно будет отcроить заново, чтобы люди скорее вернулись к себе на родину, начали работать.

«Встреча с Президентом Ильхамом Алиевым сегодня позволила нам узнать о планах и проектах правительства на этих землях. Он пригласил и международные организации для участия в процессе восстановления территорий», – сказала она.

(Авторы: Джейла Алиева, Фидан Бабаева)