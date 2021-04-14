Парк, обличающий армянский фашизм: аналогичные экспозиции созданы в ряде стран мира (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Во многих странах, одержавших победы в войнах, есть аналоги бакинского Парка военных трофеев, сообщает в среду Trend.

К примеру, в Музее военной истории в Вене, созданном в 1850 году, хранятся трофеи, захваченные в период борьбы с фашизмом.

В Королевском музее армии и военной истории в Брюсселе, самом большом в Бельгии и наиболее охраняемом в Европе, демонстрируются оружие и обмундирование германской армии времен Третьего рейха. Этот музей пользуется у туристов большой популярностью, а молодое поколение здесь осматривает технику, с которой гитлеровская Германия воевала чуть ли не со всем миром.

Парк военных трофеев в Баку, в открытии которого принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, является наглядным доказательством победы над армянскими фашистами.

Открытие Парка военных трофеев в Баку вызвало недовольство в Армении и в кругах, которые не могут смириться с освобождением Азербайджаном своих земель от оккупации, сказал Trend политический обозреватель Эльчин Мирзабейли.

«Этот парк наглядно демонстрирует разгром армянской армии, уничтожение вражеской военной техники, которая долгие годы поставлялась Армении на безвозмездной основе, а также реальное положение дел в армии этой страны. Парк военных трофеев раскрывает захватническое мышление Армении, которая деградирует в политическом, военном и моральном отношении. Создав этот парк, Азербайджан продемонстрировал армянам их истинное лицо», - отметил эксперт.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)