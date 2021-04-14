В Азербайджане открылась выставка, посвященная светлой памяти шехидов (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Музейном центре в Баку состоялось открытие художественной выставки, посвященной светлой памяти сыновей Азербайджана, отдавших свои жизни за территориальную целостность родины.

Как передает в среду Trend, основная цель выставки, открытой по инициативе депутата Милли Меджлиса (парламент) Кенуль Нуруллаевой и при организационной поддержке министерства культуры Азербайджана, заключается в увековечивании памяти наших граждан, павших во имя Родины, их героизма.

На выставке представлены картины, посвященные памяти 31 шехида из Низаминского района Баку, более 20 военнослужащих, ставших шехидами во время первой Карабахской войны, апрельских боев, боев на товузском направлении, Отечественной войны, а также Национальных героев - генерал-майора Полада Гашимова и полковника-лейтенанта Мурада Мирзоева.

В экспозиции представлено 59 картин. Авторы работ - член Союза художников Азербайджана, ветеран первой Карабахской войны Шамсаддин Алиев, а также молодой художник, лауреат многих международных премий Эльшан Аббасов.

В открытии выставки приняли участие члены семей шехидов, депутат Кенуль Нуруллаева, народный художник Агали Ибрагимов, председатель Общественного объединения "Инвалиды, ветераны и семьи шехидов Карабахской войны" Мехти Мехтиев, директор ASAN Radio Эмин Мусави.

Участники мероприятия в своих выступлениях в первую очередь выразили благодарность родителям, которые воспитали своих детей в духе патриотизма. В то же время они оценили выставку как успешную инициативу и отметили важное значение этого мероприятия.

Как сообщила депутат Кенуль Нуруллаева, выставка отнюдь не случайно организована в апреле.

"Успешные апрельские бои 2016 года явились ярчайшим примером непреклонной воли, решимости, самопожертвования и патриотизма азербайджанского народа, а военнослужащие, ставшие шехидами в этих сражениях, заложили основу нашей триумфальной Великой победы в 44-х дневной Отечественной войне. Успешные апрельские бои и Отечественная война являются славными страницами нашей современной истории. Выставка посвящена светлой памяти всех наших сыновей, отдавших жизни за Родину. Каждый, кто ее посетит, почтит память всех наших героев, павших за территориальную целостность и освобождение нашей Родины", - сказала Кенуль Нуруллаева.

Она также выразила признательность министерству культуры и Музейному центру за поддержку в организации выставки.

Затем гостям был продемонстрирован видеоролик, посвященный отважным сыновьям азербайджанского народа.

По окончании выставки все картины по решению организаторов будут переданы в дар семьям шехидов.

Посетить выставку могут все желающие с понедельника по пятницу (с 10:00 до 17:30). Вход – свободный.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)