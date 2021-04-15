Сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном успешно развивается во всех сферах – спикер Милли Меджлиса (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном успешно развивается во всех сферах.

Как сообщили в четверг Trend в отделе печати и связям с общественностью Милли Меджлиса (парламента), об этом сказала спикер азербайджанского парламента Сахиба Гафарова в ходе встречи с председателем Сената Верховного меджлиса Узбекистана Танзилей Нарбаевой.

Отметив высокий уровень двусторонних отношений, Сахиба Гафарова сказала, что подписанные между двумя странами документы составляют прочную правовую основу для сотрудничества. Спикер Милли Меджлиса подчеркнула, что важную роль в выводе наших отношений на нынешний высокий уровень играют взаимные визиты Президентов обеих стран и проведенные переговоры.

Сахиба Гафарова отметила, что нагорно-карабахский конфликт остался для Азербайджана позади – в результате 44-дневной Отечественной войны наши Вооруженные силы под руководством Президента Азербайджана, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободили земли, которые были под оккупацией в течение 30 лет. Спикер Милли Меджлиса проинформировала противоположную сторону о созидательных работах, проводимых на освобожденных территориях. С сожалением было отмечено, что невзирая на все призывы, Армения, грубо нарушая принципы международного гуманитарного права, отказывается предоставить Азербайджану карты минных полей. Она призвала международное сообщество обозначить свою позицию в связи с этим вопросом.

Сахиба Гафарова также предоставила информацию о проделанной в Азербайджане работе по борьбе с пандемией.

Председатель Сената Верховного Меджлиса Узбекистана Танзиля Нарбаева подчеркнула роль парламентов в развитии азербайджано-узбекских отношений, с удовольствием вспомнив свой визит в Азербайджан в 2013 году. Она также отметила важность расширения сотрудничества между регионами Азербайджана и Узбекистана.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)