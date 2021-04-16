Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента ремонтно-восстановительных работ в Пиршаги
БАКУ /Trend/ - 16 апреля в бакинском поселке Пиршаги заложен фундамент ремонтно-восстановительных работ.
Как сообщает Trend, в мероприятии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.
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Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента ремонтно-восстановительных работ в Пиршаги
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