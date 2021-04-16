Приватизируется ООО «Аграрно-промышленный комплекс Азертютюн» – распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о приватизации ООО «Аграрно-промышленный комплекс Азертютюн».

Согласно распоряжению, ООО «Аграрно-промышленный комплекс Азертютюн» (далее – Общество) объявляется открытым для приватизации.

Приватизация Общества осуществляется методом продажи через инвестиционный конкурс.

В приватизации Общества участвуют как местные, так и иностранные инвесторы.

Министерству экономики поручено обеспечить приватизацию Общества в соответствии с законом Азербайджана «О приватизации государственного имущества» и со «II Государственной программой приватизации госимущества в Азербайджане», утвержденной указом Президента № 383 от 10 августа 2000 года.

ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» поручено обеспечить управление и сохранение имущества до приватизации Общества.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.