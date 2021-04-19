В Азербайджане создана Рабочая группа по подготовке концепции "Умный город" и "Умное село" - Распоряжение
БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев 19 апреля подписал распоряжение о подготовке концепции "Умный город" (Smart City) и "Умное село" (Smart Village).
В соответствии с распоряжением, в связи с разработкой концепции "Умный город" (Smart City) и "Умное село" (Smart Village) создается Рабочая группа в нижеследующем составе:
Руководитель Рабочей группы
Министр транспорта, связи и высоких технологий
Члены Рабочей группы
Заместитель министра экономики Азербайджана
Заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана
Заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана
Заместитель министра энергетики Азербайджана
Заместитель председателя Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана
Заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре
Заместитель председателя ОАО "Азеришыг"
Заместитель председателя ОАО "Азерсу"