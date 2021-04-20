Президент Ильхам Алиев посмотрел процесс посева на хлопковом поле фермера Эльшана Халилова
БАКУ /Trend/ - 20 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с хлопковым полем площадью 10 гектаров фермера Эльшана Халилова на территории села Мейниман Гаджигабульского района.
Глава государства посмотрел процесс начала посева хлопка на земельном участке.
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