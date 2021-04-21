Разрушенное армянами здание редакции газеты в Физули - репортаж Trend TV

ФИЗУЛИ /Trend/ - Армяне во время оккупации Физулинского района разрушили в числе прочих и здание, в котором размещалась редакция газеты "Араз".

В ходе поездки в освобожденный от оккупации Физули съемочная группа Карабахского бюро Trend сняла на видео руины этого здания.

Затем журналисты ознакомились с архивом газеты "Араз" в историко - краеведческом музее поселка Горадиз Физулинского района.

Как рассказали им в музее, здание, в котором размещалась редакция, планируется восстановить.

Учрежденная в Физули в 1931 году газета "Араз" до армянской оккупации была ведущим СМИ региона.

В настоящее время в историко - краеведческом музее хранится около 500 ее экземпляров.

Завотделом музея Наиля Асадли сообщила журналистам, что газета "Араз" печаталась в районной типографии и выходила три раза в неделю тиражом 3 500-4 000 экземпляров.

По ее словам, в последние годы она издавалась под названиями Qarabulaq и Qayıdış.

Как заявил директор историко - краеведческого музея Эльчин Асадов, в этом году газете "Араз" исполняется 90 лет.

"Здание, в котором размещалась редакция, является историко-архитектурным памятником, подвергшимся вандализму армян", - сказал Асадов.

(Автор: Аслан Мамедли. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)