Разрушенное армянами здание редакции газеты в Физули - репортаж Trend TV
ФИЗУЛИ /Trend/ - Армяне во время оккупации Физулинского района разрушили в числе прочих и здание, в котором размещалась редакция газеты "Араз".
В ходе поездки в освобожденный от оккупации Физули съемочная группа Карабахского бюро Trend сняла на видео руины этого здания.
Затем журналисты ознакомились с архивом газеты "Араз" в историко - краеведческом музее поселка Горадиз Физулинского района.
Как рассказали им в музее, здание, в котором размещалась редакция, планируется восстановить.
Учрежденная в Физули в 1931 году газета "Араз" до армянской оккупации была ведущим СМИ региона.
В настоящее время в историко - краеведческом музее хранится около 500 ее экземпляров.
Завотделом музея Наиля Асадли сообщила журналистам, что газета "Араз" печаталась в районной типографии и выходила три раза в неделю тиражом 3 500-4 000 экземпляров.
По ее словам, в последние годы она издавалась под названиями Qarabulaq и Qayıdış.
Как заявил директор историко - краеведческого музея Эльчин Асадов, в этом году газете "Араз" исполняется 90 лет.
"Здание, в котором размещалась редакция, является историко-архитектурным памятником, подвергшимся вандализму армян", - сказал Асадов.
(Автор: Аслан Мамедли. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)