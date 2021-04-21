В Карабахе тоже будут созданы промышленные парки – депутат

БАКУ /Trend/ - Открытие Гаджигабульского промышленного квартала дает основание говорить о том, что в Карабахе в скором времени тоже будут созданы и введены в эксплуатацию подобные объекты.

Об этом сказал во вторник Trend председатель комитета по аграрной политике Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Таир Рзаев.

По его словам, мероприятия в связи с вводом в эксплуатацию различных объектов с участием Президента Ильхама Алиева в Гаджигабульском районе свидетельствуют о стремительном развитии регионов.

«Успешная реализация Госпрограммы по социально-экономическому развитию регионов актуализирует новые требования и необходимость внесения коренных изменений в социальную жизнь. Наличие возможностей и условий на местах, решение проблем, связанных с обеспечением электроэнергией, водой, газом, дорожной инфраструктурой в регионах, обуславливают создание промышленных парков, кварталов, агропарков, перерабатывающих и промышленных предприятий. С этой точки зрения показателен ввод в эксплуатацию Гаджигабульского промышленного квартала», - сказал Рзаев.

Он напомнил слова Президента Азербайджана о том, что в Карабахе тоже будут созданы промышленные парки: «Сейчас министерство экономики работает над этими вопросами. В Карабахе обязательно должны быть созданы такие предприятия, чтобы люди были обеспечены работой, а также максимально был использован потенциал этой зоны».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)