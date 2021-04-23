В Карабахе будут пробурены субартезианские скважины

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение "О дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей в ряде районов оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде".

Согласно документу, в Джебраиле будет пробурено два, в Физули - 10, в Ходжавенде - два, в Шуше - четыре субартезианские скважины.

Ниже приведен список распределения по населенным пунктам субартезианских скважин, подлежащих бурению: