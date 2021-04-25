Заявление президента США о событиях 1915 г. - серьезный удар по миру и стабильности в регионе - азербайджанский депутат

Политика 25 апреля 2021 21:53 (UTC+04:00)
Заявление президента США о событиях 1915 г. - серьезный удар по миру и стабильности в регионе - азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Искажение истории президентом США Джо Байденом, признание так называемого «геноцида», являющегося продуктом больной армянской пропаганды, вызывают глубокое сожаление как в турецком, так и в азербайджанском обществах и являются серьезным ударом по миру и стабильности в регионе.

Об этом сказала Trend в воскресенье депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиндж Гусейнова.

Депутат отметила, что ни один президент США до Байдена не предпринимал такого неверного шага против Турции, надежного союзника страны как на двусторонней основе, так и по НАТО: "Эта ошибка окажет очень серьезное влияние на американо-турецкие отношения. Хотя Турция и предложила расследовать эти события, Армения, которая пытается представить свой народ самым "обездоленным" в мире, не приняла предложение создать для этого совместную комиссию. Фальсификация истории и ее использование в целях политического давления недопустимы. Произошедшее также является наглядным примером двойных стандартов и предвзятости, которые хорошо знакомы азербайджанскому обществу. Так, США, исказив вышеупомянутые события 100-летней давности, до сих пор не признали как государство геноцид азербайджанцев, совершенный Арменией 30 лет назад в Ходжалы, и обходят это молчанием. Также следует напомнить то, что армяне совершили геноцид азербайджанцев и в 1918 году. Почему об этом ни слова не говорится? Это еще одно проявление двойных стандартов".

Гусейнова отметила, что признание так называемого «геноцида» - результат многолетней работы армянского лобби: "Армянское лобби всегда влияло на различных конгрессменов, чиновников в США с привлечением финансовых средств. В Администрации и Конгрессе США все еще остается большое количество чиновников, которые находятся под влиянием и в финансовой зависимости от армянского лобби".

По ее словам, шаг, предпринятый президентом США, также является серьезным ударом по новой атмосфере сотрудничества в регионе: "В регионе в результате победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне сложилась новая атмосфера сотрудничества и открылись возможности для экономического развития Армении. Однако такой шаг США в нынешней ситуации, по сути, ставит Армению в невыгодное положение. Сегодня в регионе проводится работа по открытию транспортных коридоров и границ. И вышеупомянутый шаг президента США - серьезный удар по таким проектам. Возможно, турецко-армянская граница могла бы открыться, но признание так называемого «геноцида» тормозит эти процессы. Сказанное президентом США не имеет юридической силы, однако США поставили Армению в невыгодное положение, нанеся серьезный удар по миру и стабильности в регионе".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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