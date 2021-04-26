Президент Ильхам Алиев: В период оккупации все города и села Азербайджана были полностью разрушены

БАКУ/Trend/ - В период оккупации все города и села Азербайджана были полностью разрушены.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в видеоформате на 77-й сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана ООН.

«27 сентября Армения, подвергнув наши Вооруженные силы и мирных жителей тяжелому артиллерийскому обстрелу, развязала широкомасштабную военную агрессию против Азербайджана. Чтобы защитить своих граждан, Азербайджан вынужден был начать контрнаступательную операцию. Азербайджан сам выполнил резолюции Совета Безопасности ООН, нормы и принципы международного права, восстановил историческую справедливость и территориальную целостность.

Во время 44-дневной Отечественной войны армянские вооруженные силы были полностью разгромлены. 10 ноября 2020 года Армения вынуждена была подписать акт о капитуляции. Таким образом, армяно-азербайджанский конфликт завершился. Конфликт остался в истории.

В период оккупации все города и села Азербайджана были полностью разрушены. Зарубежные специалисты называют город Агдам «Хиросимой Кавказа». Армения намеренно подвергла вандализму, осквернила и разграбила наши культурные и религиозные памятники. Арменией были разрушены более 60 мечетей. Мечети были превращены в места содержания коров и свиней», - сказал глава государства.