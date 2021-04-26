Президент Ильхам Алиев: «Зангезурский транспортный коридор» позволит Азербайджану укрепить свою позицию в качестве транспортного и логистического центра Евразии

БАКУ/Trend/ - «Зангезурский транспортный коридор» позволит Азербайджану укрепить свою позицию в качестве транспортного и логистического центра Евразии.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в видеоформате на 77-й сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана ООН.

«Азербайджан стремится обеспечить в регионе устойчивый мир и безопасность. Азербайджан внес существенный вклад в реализацию таких проектов региональной связи, как транспортные коридоры Восток-Запад, Север-Юг, Север-Запад. В настоящее время мы работаем над «Зангезурским транспортным коридором», который станет составной частью коридора Восток-Запад, соединяющего Азию с Европой через территорию Азербайджана. Этот коридор позволит Азербайджану укрепить свою позицию в качестве транспортного и логистического центра Евразии. Призываю стран-партнеров из Азиатско-Тихоокеанского бассейна рассмотреть потенциал данного регионального проекта», - сказал глава государства.