США должны исправить свою ошибку - Хулуси Акар

БАКУ /Trend/ - США должны исправить свою ошибку.

Об этом говорится в заявлении министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, сообщает в понедельник Trend.

По словам Акара, использование президентом США Байденом слова "геноцид" в связи с событиями 1915 года является искажением исторических реалий.

Он отметил, что те, кто использует слово "геноцид", должны окинуть взглядом историю своей страны и мировую историю.

Акар добавил, что вне всякого сомнения данный шаг президента США негативно отразится на мире в регионе, в частности на отношениях между Турцией и Арменией.

"Стабильность в регионе - общая проблема стран региона, Турции и Армении, а не армянской диаспоры и стран, пытающихся использовать ее в своих интересах», - сказал он.

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - якобы совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в истории Турции не было никакого "геноцида армян".

Турция призвала Армению открыть архивы и создать совместную комиссию по расследованию событий 1915 года. Однако Армения до сих пор не отреагировала на это предложение Турции.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)