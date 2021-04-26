Заявление Байдена о событиях 1915 г. не имеет практического эффекта – бывший глава МИД Турции

БАКУ /Trend/ - С точки зрения международного права, упоминание президентом США Байденом слова «геноцид» касательно событий 1915 года не имеет практического эффекта.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал бывший министр иностранных дел Турции, член Международного центра Низами Гянджеви Яшар Якиш.

По его словам, основным международным инструментом, охватывающим эту тему, является Конвенция 1948 года о предупреждении и пресечении геноцида.

Эта Конвенция предусматривает, что есть два органа, которые имеют право определять, совершено ли преступление геноцида:

– уполномоченный международный уголовный суд;

– суд страны, в которой совершено преступление геноцида.

«Дело о событиях 1915 года не может быть передано в международный суд, потому что конвенция не может применяться к событию, которое имело место до того, как этот закон (или конвенция) был принят. Следовательно, Конвенция 1948 года не может применяться к событиям 1915 года, которые произошли за 35 лет до ее принятия», – сказал он.

Напомним, что президент США Джозеф Байден использовал слово «геноцид» в своем заявлении в связи с событиями 1915 года в Османской империи.

Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции – Османская империя – якобы совершила в 1915 году «геноцид» в отношении проживавших в Анатолии армян.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в истории Турции не было никакого геноцида армян, а события 1915 года нуждаются в расследовании.

Турция призвала Армению открыть архивы 1915 года и создать совместную комиссию по расследованию событий. Однако Армения до сих пор не отреагировала на предложение Турции.

(Редактор: Надир Насиров)