Армянские ВС и незаконные поселенцы при отступлении разрушили гражданскую инфраструктуру на азербайджанских землях - постпред

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении и армянские незаконные поселенцы, покидая азербайджанские территории, разрушали и сжигали дома, школы и другую гражданскую инфраструктуру, перерубали электрические кабели, ломали столбы ЛЭП, вырубали деревья и поджигали леса, пытаясь уничтожить все на этих землях.

Об этом сказал постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев на виртуальных открытых дебатах, проведенных в Совете Безопасности ООН на тему "Защита объектов, необходимых для выживания гражданского населения" повестки дня "Защита гражданского населения в вооруженном конфликте".

По его словам, защита гражданских лиц от прямых нападений и атак без выбора определенных целей является одной из основных задач международного гуманитарного правового режима.

Он отметил, что Азербайджан входит в число тех стран, которые серьезно пострадали от разрушительных последствий конфликта. Как известно, в начале 90-х годов прошлого века Армения развязала против Азербайджана полномасштабную войну, в результате которой значительная часть азербайджанской территории была захвачена и почти 30 лет находилась под оккупацией, отметил Алиев.

В ходе конфликта Армения неоднократно нарушала запреты на нападения на гражданское население. Война унесла жизни десятков тысяч человек, и на всех захваченных территориях были проведены этнические чистки в отношении более 700 тысяч азербайджанцев. Большинство оккупированных городов, поселков и деревень были стерты с лица земли. Более того, широкомасштабное разрушение и необратимый ущерб окружающей среде со стороны Армении были охарактеризованы международным сообществом как форма экологической агрессии, заявил дипломат.

Постпред отметил, что с 2015 года наблюдалась повторная эскалация на оккупированных территориях Азербайджана и вокруг них. В апреле 2016-го и в июле 2020 года Армения спровоцировала широкомасштабные боевые действия на линии соприкосновения и на границе с Азербайджаном. В мае 2016 года Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило об ущербе, нанесенном гражданскому имуществу в результате артиллерийских обстрелов и неразорвавшихся боеприпасов в азербайджанских селах, расположенных недалеко от зоны конфликта. В июле 2020 года трансграничные нападения вооруженных сил Армении создали угрозу для стратегических международных нефте- и газопроводов и железной дороги Баку-Тбилиси-Карс на территории Азербайджана, сказал Алиев.

Очередной акт агрессии со стороны Армении в конце сентября 2020 года и последовавшие за этим боевые действия привели к многочисленным жертвам среди мирного населения Азербайджана. Большой ущерб был нанесен гражданской инфраструктуре в нескольких крупных городах Азербайджана за пределами зоны конфликта. Вооруженные силы Армении также были нацелены на уничтожение энергетической инфраструктуры Азербайджана. Баллистическая ракета, выпущенная по городу Мингячевиру, упала в непосредственной близости от Азербайджанской ТЭС, которая расположена у крупнейшего водохранилища на Южном Кавказе, сказал постпред.

В результате контрнаступления, предпринятого и успешно проведенного Вооруженными силами Азербайджана, около 10 тысяч квадратных метров азербайджанской территории с более чем 300 городами, поселками и селами было освобождено от оккупации. Масштабы разрушений, вандализма, грабежа и мародерства, совершенных на этих территориях, шокируют и не имеют прецедентов. Вся гражданская инфраструктура на большей части этих территорий была разграблена и разрушена. Более того, отступающие армянские силы и армянские незаконные поселенцы, покидающие эти территории, разбирали, а затем сжигали дома, школы и другую гражданскую инфраструктуру, перерубали электрические кабели и ломали столбы ЛЭП, рубили деревья и поджигали леса в попытке уничтожить все на этих землях.

Уничтожение гражданской инфраструктуры и наличие минных полей на территории освобожденных от оккупации районов являются серьезной проблемой для безопасного возвращения внутренне перемещенных лиц в свои дома, подчеркнул Алиев.

Он отметил, что правительство Азербайджана уделяет приоритетное внимание возрождению и реконструкции этих территорий, чтобы обеспечить скорейшее социально-экономическое восстановление и постконфликтное строительство. Готовятся генеральные планы всех городов и реализуется ряд проектов с участием международных партнеров. "В то же время ответственность за серьезные нарушения международного права должна быть неизбежным следствием совершенных правонарушений. Борьба с безнаказанностью также является важным превентивным инструментом и важной предпосылкой на пути к прочному миру и подлинному примирению", - сказал Алиев.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)