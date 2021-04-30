Министр обороны Азербайджана встретился с делегацией от ВПК Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 30 апреля встретился с делегацией, возглавляемой председателем Комитета оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром.

Как сообщили в пятницу Trend в Минобороны, поприветствовав делегацию, в которой были представлены руководящие лица Комитета оборонной промышленности Турции, а также компаний STM, ROCKETSAN, HAVELSAN и представительства ASELSAN в Баку, министр обороны отметил успешное и развивающееся по восходящей линии двустороннее военное и военно-техническое сотрудничество между нашими странами, чему во многом содействуют дружеские и братские отношения глав двух государств.

На встрече были обсуждены актуальные вопросы азербайджано-турецкого двустороннего военно-технического сотрудничества, намечены пути реализации новых совместных проектов с учетом новых способов и методов ведения современных боевых операций, в частности боевого опыта, приобретенного в Отечественной войне. С уверенностью было отмечено, что основное внимание будет уделено дальнейшему усилению технического оснащения Вооруженных сил Азербайджана.

Развитие азербайджанской армии более профессионального образца, оснащенной самым современным вооружением и военной техникой, в том числе передовыми информационными технологиями, обладающей обширными системами связи, обеспечит скрытное и оперативное управление войсками, а также будет способствовать повышению их маневренных возможностей и боеспособности в целом.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)